Disneylència

Aquests treballs –articles, columnes o ressenyes– volen contribuir al bastiment del marge col·lectiu d'un nou concepte de ciutadania des de la individualitat irreductible, crítica i solidària de l'autor. Des del difícil i perplex rodal valencià, tothora assetjat per poders i interessos espuris, La pedra i el marge vol oferir també una mirada oberta al món a través d'una escriptura que ha anat construint-se al fil de l'actualitat (i en el que aquella actualitat ara té de passat i de pervivència) i a peu d'obra. La dita popular afirma que tota pedra fa marge. En aquest blog trobareu els articles que l'autor publicà setmanalment entre juny de 2010 i gener de 2014 al diari Levante-EMV, els que va escriure per a Tipografia la Moderna entre 2014 i 2018 sota el nom comú "El que passa compte", els que va publicar a Llibertat.cat, els que van eixir a Passos i ara publica a Diari La Veu del País Valencià. També hi ha espai per a les ressenyes que sobre poesia han aparegut a Saó des de 2006, per a una petita col·lecció d'escrits anomenada "Fora de sèrie" i alguns dels treballs que va escriure sobre l'Ovidi Montllor i que ha titulat "Ovidianes".

Aquests treballs –articles, columnes o ressenyes– volen contribuir al bastiment del marge col·lectiu d'un nou concepte de ciutadania des de la individualitat irreductible, crítica i solidària de l'autor. Des del difícil i perplex rodal valencià, tothora assetjat per poders i interessos espuris, La pedra i el marge vol oferir també una mirada oberta al món a través d'una escriptura que ha anat construint-se al fil de l'actualitat (i en el que aquella actualitat ara té de passat i de pervivència) i a peu d'obra. Presentades com a peces encadenades en el temps (o pedres acoblades en profunditat i altura), la majoria d'aquests escrits poden llegir-se a més com un dietari on s'entrecreuen les circumstàncies personals amb els avatars de la vida col·lectiva, sovint indestriables. Memorial de greuges però també d'esperances, La pedra i el marge parteix de la consciència que la paraula lliure i raonada, literària, està al servei de la memòria i el diàleg i és indispensable, contra tots aquells que en pretenen el control o el monopoli, en l'aventura de la perfectibilitat humana, en la construcció dels marges d'autèntiques democràcies.